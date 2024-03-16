Военный эксперт, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан сказал 24 Каналу, что сейчас россияне тратят последние ресурсы. Когда они окончательно выдохнутся, то оставят для продолжения наступления только два направления.
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Перейдут в режим активной обороны
Предположение, что враг якобы может "прорвать фронт" или же "выйти на Днепр или Запорожье" – ни о чем, потому что оккупанты не имеют ресурсов для выполнения именно таких задач.
У россиян заканчиваются резервы. Свои тактические резервы они уже "сожгли". Сейчас очередь оперативных, которые вводятся в бой, чтобы стабилизировать фронт. Однако они их тоже "сожгут" за несколько недель,
– объяснил военный эксперт.
После этого россияне перейдут к режиму активной обороны. Возможно они оставят несколько направлений для продвижения. Не 5 – 7 направлений, как было когда-то, и не 3 – 4, как сейчас, а всего 2 направления:
- первое – в районе Донецка – Авдеевский и Марьинский участки фронта. Россияне будут пытаться оттеснить украинские силы до Карловки, Курахово, на расстояние 30 километров от Донецка;
- второе направление – Бахмут, а конкретнее – Часов Яр, ведь там есть господствующая высота, и батареи, которые там расположены, накрывают Бахмут. Из-за этого российский гарнизон в городе будет постоянно нести потери, пока ВСУ будет в Часовом Яру. Поэтому оккупанты будут вынуждены постоянно реагировать на этот "раздражитель".
"Эти два направления – Донецк и Бахмут – останутся активными, пока Силы обороны не начнут серьезные наступательные действия", – отметил Роман Свитан.
Что происходит в Авдеевке и Бахмуте: смотрите на карте
Ситуация на фронте: важное
- Украинские силы продолжают оказывать сопротивление врагу на Авдеевском направлении. В частности 15 марта сообщили, что ВСУ отбили здесь 20 атак оккупантов.
- В то же время Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский Генерал-полковник сообщил, что в районе Авдеевки россияне поддерживают наступление интенсивными артиллерийскими ударами, также применяют FPV дроны и беспилотники со сбросами. Также захватчики атакуют КАБами с расстояния 40 – 50 километров. Кроме того, прикрывают свои позиции средствами РЭБ.
- Горячие бои ведутся также на направлении Часового Яра. Россияне применяют для атак на город большое количество FPV-дронов, сбрасывают КАБы и ФАБы. Украинские же военные испытывают дефицит снарядов. Подробнее о ситуации в Часовом Яру читайте в репортаже 24 Канала.
- Разведка Великобритании отмечает, что россияне замедлили свое наступательное движение, сократив количество атак. В то же время они сосредоточили свои усилия на нескольких направлениях: на западе от Авдеевки и Марьинке в Донецкой области.