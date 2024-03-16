Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан сказав 24 Каналу, що росіяни зараз витрачають останні ресурси. Коли вони остаточно видихнуться, то залишать для продовження наступу лише два напрямки.

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Перейдуть в режим активної оборони

Припущення, що ворог нібито може "прорвати фронт" або ж "вийти на Дніпро чи Запоріжжя" – ні про що, тому що окупанти не мають ресурсів для виконання саме таких завдань.

У росіяни закінчуються резерви. Свої тактичні резерви вони вже "спалили". Зараз черга оперативних, які вводяться в бій, щоб стабілізувати фронт. Проте вони їх теж "спалять" за кілька тижнів,

– пояснив військовий експерт.

Після цього росіяни перейдуть до режиму активної оборони. Можливо вони залишать декілька напрямків для просування. Не 5 – 7 напрямків, як було колись, і не 3 – 4, як зараз, а усього 2 напрямки:

перший – в районі Донецька – Авдіївська та Мар'їнська ділянки фронту. Росіяни будуть намагатися відтиснути українські сили до Карловки, Курахового, на відстань 30 кілометрів від Донецька;

другий напрямок – Бахмут, а конкретніше – Часів Яр, адже там є панівна висота, і батареї, які там розташовані, накривають Бахмут. Через це російський гарнізон в місті буде постійно зазнавати втрат, поки ЗСУ буде в Часовому Ярі. Тому окупанти будуть змушені постійно реагувати на цей "подразник".

"Ці два напрямки – Донецьк та Бахмут – залишаться активними, поки Сили оборони не розпочнуть серйозні наступальні дії", – наголосив Роман Світан.

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