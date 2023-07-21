Россияне нанесли 3 авиаудара по Нью-Йорку в Донецкой области: есть пострадавшие
Источник:Андрей Ермак
Россияне вечером 21 июля нанесли 3 авиаудара по Донецкой области. Под вражеской атакой оказался населённый пункт Нью-Йорк.
Донетчина постоянно страдает от вражеских обстрелов. Каждый день россияне обстреливают регион, разрушая инфраструктуру и убивая гражданское население.
Смотрите также Лидер по артиллерийскому поражению, – Череватый объяснил действия россиян у рек Жеребец и Оскол
Под вражеским огнем оказался Нью-Йорк
Как сообщили в Офисе Президента, враг нанес 3 авиационных удара по поселку городского типа Нью-Йорк. Сейчас известно по меньшей мере 4 раненых.
Известно об одном раненом мужчине и трех раненых женщинах,
– заявил Ермак.
Россияне 21 июля также обстреляли из артиллерии поселок Дружба Торецкой общины в Донецкой области. В результате вражеской атаки погибли двое детей – 10-летний мальчик и 16-летняя девочка. Они были братом и сестрой. Мальчик сразу погиб на месте, а девочку везли в больницу. К сожалению, она погибла, когда попала к медикам.
Как отметили в Донецкой областной военной администрации, дети как раз были во дворе, когда враг начал обстреливать гражданское население из артиллерии. Родителей еще раз призывали вывозить несовершеннолетних из опасных районов Донбасса.
Кроме того, в поселке во время обстрела получила ранение пожилая женщина. С полученными ранениями ее госпитализировали.
Какая ситуация в Донецкой области
- Неприятель продолжает сосредотачивать главные усилия на Востоке страны. Так, противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 33 боевых столкновения.
- В Бахмутском направлении украинские защитники продолжают наступать. Военнослужащие ВСУ прогнозируют, что оккупанты могут сбежать из Бахмута, совершив "жест доброй воли", или они окажутся в "котле".
- На Авдеевском направлении оккупанты начали покончить с собой после неудачных штурмов. Моральный дух захватчиков очень низок, поэтому идти в наступление оккупанты не хотят.