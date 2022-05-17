Враг нанес 5 ракетных ударов по Ахтырке: поврежден детсад и дома, есть раненые

Российские военные продолжают обстреливать Сумскую область. Войска агрессора нанесли сразу 5 ракетных ударов по городу Ахтырка.

По меньшей мере 5 мирных людей получили ранения

Об обстреле Ахтырки 24 каналу сообщили источники в Сумской областной военной администрации. Всего вооруженные силы России выпустили пять ракет по городу.

К теме На Черниговщине россияне обстреляли 3 500 зданий, большинство – жилые, – разведка Британии

В результате ракетного удара российских военных была повреждена гражданская инфраструктура Ахтырки. В частности, разрушения получили:

детский садик;

столовая;

частные и многоэтажные дома.

Обстрел подтвердил Живицкий

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий подтвердил обстрел. Он заявил, что враг около 5 утра нанес ракетный удар по Ахтырке.

Он рассказал, что 5 российских ракет ударили по гражданским объектам и повлекли за собой немало разрушений. В частности, загорелись складские помещения.

Последствия ракетного удара по Ахтыре / Фото из соцсетей Живицкого

Кроме того, ударной волной повредило входную дверь подъезда двухэтажного дома, из-за чего люди были заблокированы внутри.

Сообщается, что удары пришлись по центральной части города и массиву "Дачный". Также в храме выбило окна и пострадал и детский сад "Сказка".

Живицкий уточнил, что от ракетного удара по городу по меньшей мере пять раненых людей.

Российские военные обстреливают Сумскую область

Хотя российские военные отступили с севера, они продолжают обстреливать Сумскую область со своей территории.

Недавно – в Сумскую область пыталась зайти ДРГ: прикрывались стрельбой: смотрите видео