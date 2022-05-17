Враг нанес 5 ракетных ударов по Ахтырке: поврежден детсад и дома, есть раненые
Российские военные продолжают обстреливать Сумскую область. Войска агрессора нанесли сразу 5 ракетных ударов по городу Ахтырка.
По меньшей мере 5 мирных людей получили ранения
Об обстреле Ахтырки 24 каналу сообщили источники в Сумской областной военной администрации. Всего вооруженные силы России выпустили пять ракет по городу.
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В результате ракетного удара российских военных была повреждена гражданская инфраструктура Ахтырки. В частности, разрушения получили:
- детский садик;
- столовая;
- частные и многоэтажные дома.
Обстрел подтвердил Живицкий
Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий подтвердил обстрел. Он заявил, что враг около 5 утра нанес ракетный удар по Ахтырке.
Он рассказал, что 5 российских ракет ударили по гражданским объектам и повлекли за собой немало разрушений. В частности, загорелись складские помещения.
Последствия ракетного удара по Ахтыре / Фото из соцсетей Живицкого
Кроме того, ударной волной повредило входную дверь подъезда двухэтажного дома, из-за чего люди были заблокированы внутри.
Сообщается, что удары пришлись по центральной части города и массиву "Дачный". Также в храме выбило окна и пострадал и детский сад "Сказка".
Живицкий уточнил, что от ракетного удара по городу по меньшей мере пять раненых людей.
Российские военные обстреливают Сумскую область
Хотя российские военные отступили с севера, они продолжают обстреливать Сумскую область со своей территории.
- 7 мая россияне совершили обстрел Сумщины из авиации, в результате чего украинский пограничник получил ранения.
- 8 мая войска агрессора нанесли ракетный удар по Шосткинскому району. Пограничники рассказали, что на расстоянии примерно 3 километров от государственного рубежа было зафиксировано 10 разрывов ракет, выпущенных системой залпового огня из России.
- 10 мая под ударом оккупантов оказалась Белопольская община Сумской области. Вооруженные силы произвели обстрел из систем залпового огня со своей территории. Также сообщалось, что россияне нанесли ракетно-бомбовый удар по приграничным территориям Сумщины – 4 населенным пунктам.
- Утром 12 мая вражеская артиллерия снова обстреляла Сумскую область. В результате атаки погиб по меньшей мере один человек.
- В ночь на 13 мая враг нанес ракетный удар по Очкино. Оккупанты выпустили две ракеты по приграничному селу.
- 14 мая вооруженные силы России атаковали Великописаревскую общину. Войска агрессора нанесли около 6 обстрелов из миномета.
- Поздно вечером 14 мая и в ночь на 15 мая на Сумщине снова было неспокойно. 14 мая – ракета попала по окрестностям села Шпилевка. 15 мая – враг нанес значительные разрушения инфраструктуре Шосткинского района.
- 16 мая россияне совершили очередную провокацию. Как сообщили наши пограничники, в течение суток 16 мая российские оккупанты совершили 6 обстрелов приграничных районов Сумской и Черниговской областей.
- 17 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что в районе населенного пункта Белокопытово Сумской области российские оккупанты провели минометный обстрел подразделений Государственной пограничной службы Украины.
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