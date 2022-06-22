Враг нанес авиаудары на Северодонецком направлении: бои за город продолжаются

Россияне атаковали авиацией позиции наших защитников на Северодонецком направлении. Там продолжаются тяжелые бои.

Об этом сообщили в оперативной сводке Генштаба ВСУ за 22 июня. Там доложили о положении на фронте по состоянию на 18 часов.

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Авиаудары нанесли в районах нескольких населенных пунктов

На Донецком направлении оккупационные войска делают все, чтобы продвинуться в направлении города Бахмут. Что касается Северодонецка, то они продолжают пытаться взять город под полный контроль. Авиация атаковала 3 населенных пункта:

Верхнекаменка;

Сиротино;

Северодонецк.

Продолжаются боевые действия за город Северодонецк,

– подытожили в генштабе.

Также накануне враг нанес авиационные удары на Бахмутском направлении. А именно в районах населенных пунктов Берестово, Яковлевка, Клиново и Вершина. Также на этом направлении наносили авиационно-ракетные удары.

Оккупанты проводили штурм возле Славянска

Также проходили в этот день бои у города Славянск. Там враг пытался улучшить позиции тактического положения своих подразделений штурмовыми действиями, при этом активно применяли ствольную артиллерию. Россияне 22 июня в общей сложности обстреляли там 16 населенных пунктов.

Что происходит в самом Северодонецке

Сейчас в городе действительно идут ожесточенные бои. Воины Украины продолжают отстаивать каждый метр земли. Однако им очень тяжело, поскольку враг бросил в Северодонецк большую часть своих сил.

Глава Северодонецкой военно-гражданской администрации Александр Стрюк 22 июня рассказал, что бои продолжаются уже в промзоне города. "Это линия завода "Азот", отчасти даже на территории завода", – отметил чиновник.

Днем ранее стало известно, что оккупанты взяли под контроль соседний населенный пункт.

Были сообщения о маневрах военной техники и личного состава вокруг Северодонецка со стороны Тошковского направления. На сегодняшний день, по нашей информации, Тошковка полностью оккупирована россиянами,

– рассказал глава районной военной администрации Роман Власенко.

Однако на других направлениях ситуация не столь напряженная. В Вашингтонском Институте изучения войны (ISW) это объясняют тем, что большинство ресурса агрессора привлечено на взятие одного города.

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