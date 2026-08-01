Враг нанес баллистический удар по Киевской области: вспыхнул пожар

В ночь на 1 августа вражеские войска нанесли атаку на Киевскую область. В результате атаки возник пожар.

Об этом сообщает Киевская областная государственная администрация.

Что известно о атаке на Киевскую область?

В результате вражеской атаки в Бучанском районе Киевской области возник пожар. Загорелись складские помещения и жилая застройка.

На месте работают все необходимые оперативные службы, которые ликвидируют последствия удара.

Воздушная тревога в области продолжается. Жителей призывают не игнорировать сигналы опасности и оставаться в укрытиях или других безопасных местах до окончания тревоги.

Где звучит тревога: смотрите на карте

Важно! Следить за развитием событий во время атак врага и читать оперативную информацию о тревогах, взрывах и других важных сообщениях можно в телеграм-канале "24 Канал".

Отметим, что этой ночью также было неспокойно и в столице. Мэр Виталий Кличко сообщил о последствиях атаки как минимум в 4 районах Киева. В частности, в Соломенском районе в результате атаки загорелось 6-этажное нежилое здание, а в одном из пятиэтажных домов заблокированы люди.