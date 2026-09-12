Враг массированно атаковал Одесскую область с воздуха: бил "Калибрами", баллистикой и БпЛА

Одесская область подверглась интенсивному обстрелу со стороны российской армии в ночь на 12 сентября. Это была массированная комбинированная атака с использованием различных средств поражения.

В сторону Одесской области летели БПЛА, "Бандероли", баллистические и крылатые ракеты. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Что известно об обстреле Одесской области ночью 12 сентября?

Под утро 12 сентября, около 5 часов, Россия прибегла к массированному обстрелу Одесской области. В регионе прогремела серия взрывов.

Сначала Воздушные силы сообщили о пусках "Калибров" из акватории Черного моря, затем о приближении к берегам Одесской области, в частности Одессы, барражирующих боеприпасов "Бандероль".

Почти одновременно враг запустил баллистические ракеты из оккупированного Крыма. Обычные и реактивные БПЛА в это время также создавали угрозу, так что атака на Одессу была массированной и комбинированной.

Как отметил мониторинговый канал "Николаевский Ваньок", враг как минимум крылатыми ракетами пытался провести атаку на мост под Затокой. Тот самый мост, который уже неоднократно обстреливали и "уничтожали".

Представители военных администраций на момент публикации еще не предоставили подробной информации о последствиях обстрела. Однако от ГВА уже известно, что поврежден многоэтажный жилой дом.

Обратите внимание: оперативно о воздушных тревогах, ракетной угрозе со стороны ударных БПЛА, а также о последствиях российских атак вы можете прочитать в телеграм-канале 24 Канала.

Добавим, что на момент публикации воздушная атака России на Украину продолжается. Если в вашем регионе объявлена тревога – позаботьтесь о безопасности!

Серия взрывов этой ночью также прогремела в Днепре, Кривом Роге и Запорожье. Во всех городах есть пострадавшие, погибли люди, разрушена промышленная и гражданская инфраструктура.