Враг нанес удар по гражданской портовой инфраструктуре Одесской области, – ОВА

Днем 4 июля враг атаковал Одесскую область. В областной ОВА поделились деталями.

Олег Кипер рассказал, что, к сожалению, не обошлось без жертв. Вследствие циничного удара по портовой инфраструктуре погиб один человек.

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Удар по Одесскому району

Враг нанес ракетный удар по Одесскому району. Под ударом – гражданская портовая инфраструктура. В результате ракетной атаки один гражданский погиб, еще 7 ранены,

– написал Кипер.

Кроме этого, отмечается, что повреждены портовые сооружения и административно-бытовые помещения.

Известно, что взрывы в Одессе прогремели около 16:41. За три минуты до этого Воздушные силы сообщили об угрозе баллистического вооружения и скоростной цели в направлении Одесской области.

В частности, отмечалась особая опасность для жителей Черноморска. Мониторинговые паблики писали, что взрывы прогремели именно там. Мониторы отметили, что вражеский разведывательный БПЛА корректирует удары.