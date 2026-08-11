Враг вновь совершил атаку на энергетический объект в Полтавской области: его работа остановлена
Российские войска совершили очередной обстрел объектов украинской энергетической инфраструктуры. На этот раз под ударом оказались мощности компании "ДТЭК Нафтогаз".
Об этом сообщили в ДТЕК.
Что известно о последствиях удара?
Вооруженные силы страны-агрессорки продолжают наносить удары по энергетическому сектору Украины. Вечером 11 августа россияне атаковали беспилотниками Полтавщину.
В результате обстрела объект газодобычи остановил работу. В настоящее время предприятие полностью прекратило свое функционирование.
Ранее начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич рассказывал о попадании БПЛА по промышленному предприятию. Он отмечал, что в результате атаки пострадавших нет.
Также 11 августа россияне атаковали дронами Одесскую область. Вражеский БпЛА попал в грузовой автомобиль, что спровоцировало масштабный пожар.
Ночью того же дня Запорожье оказалось под массированным воздушным ударом русской армии. Для атаки по областному центру враг применил баллистические ракеты и КАБ. Известно о 7 погибших и 24 пострадавших.