Россия не сможет оккупировать столицу и крупные города: что она делает взамен
- Россия не способна захватить украинские областные центры, однако реализует террор против гражданского населения, запуская ударные БпЛА.
- Кремль пытается дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Украине, чтобы повлиять на фронт.
Стратегические планы врага не изменились относительно того, чтобы лишить Украину государственности. Этот план будет растянут очевидно не на недели или месяцы, а вероятно на годы. Теоретически не стоит исключать, что в будущем Россия может переформатировать подразделения и попытаться принять меры с целью наступления на Киев.
Такое мнение в эфире 24 Канала высказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, подчеркнув, что на практике сегодня характер расположения и передвижения российских войск не свидетельствует о том, что враг создает группировку, чтобы ударить по Киеву.
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2 сценария, которые стремится воплотить Кремль
Как отметил Мусиенко, есть большие и актуальные угрозы, которые противник реализует прямо в этот момент.
Сейчас сомнительно, что Россия может накопить такие силы, которые бы дали возможности прорваться и говорить, что они могли бы захватить крупные города, облцентры, не говоря о столице,
– озвучил Мусиенко.
Сейчас, по словам военнослужащего, есть 2 сценария, которые Россия реализует и на которые возлагает большие надежды. Первый сценарий – это осуществление дронового террора против гражданского населения, удары по украинским городам. Это происходило и в марте, и продолжает происходить в начале апреля. Второй сценарий – враг стремится вбить клин и сделать все, чтобы попытаться ухудшить отношения Украины и США.
Это очевидно сегодня, об этом предупреждали ГУР, СБУ. Это стратегический замысел России,
– подчеркнул Мусиенко.
Кремль сейчас стремится дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Украине с целью возникновения определенных процессов. Они должны привести к тому, что обстановка внутри государства может повлиять на фронт, на ситуацию в политической среде. Вот такое намерение, как подытожил военнослужащий, сегодня враг пытается воплотить.