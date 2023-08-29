Враг несет потери: военный ВСУ об изменении тактики оккупантами на Купянском направлении

Последние недели тяжелая ситуация на фронте сложилась на Купянском направлении. Враг пытается совершать ударно-штурмовые действия на этом участке, чтобы выявить слабое противодействие.

Об этом 24 Каналу рассказал командир роты 92 ОМБр Юрий Федоренко, подчеркнув, что все попытки оккупантов давить на Силы обороны на Купянском направлении не приносят ему существенных тактических успехов.

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Штурмовые группы – расходный материал

Украинские защитники продолжают проводить эффективные оборонительные действия, а также значительно уничтожать ударно-штурмовой потенциал противника.

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Оккупанты благодаря своим средствам воздушной разведки определяют квадраты сосредоточения украинских сил. Затем они достаточно мощно работают по тому месту артиллерией. После этого заходят их пехотные подразделения – противник преимущественно не прикрывает их своей бронированной техникой.

Группы заходят в пешем порядке. На коротких отрезках могут пройти сначала 20 человек, которые ликвидируются, затем еще 20 и еще 20. Для оккупантов их личный состав – это расходный материал,

– подчеркнул командир роты 92 ОМБр.

Некоторые штурмовые группы, по его словам, противник использует исключительно для того, чтобы выяснить, где находится украинская огневая позиция, к примеру, пулемет.

"Они отсылают 5 человек, пулемет срабатывает и тогда противник пытается поразить нашу огневую позицию артиллерийским средством", – пояснил военный ВСУ.

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Слаженный механизм

Когда россияне потерпели неудачу при применении такой тактики, ведь их штурмовым группам не удалось достичь существенных достижений, они начали активно использовать бронированную технику для подвоза личного состава на переднюю линию.

В результате враг за короткий отрезок времени потерял 6 танков, 2 БМП и 2 бронированные эвакуационные машины. Именно поэтому оккупанты пытаются работать из своей бронированной технике с закрытых огневых позиций, чтобы не подставлять ее под удары Сил обороны,

– отметил Федоренко.

Украинские бригады на этом участке фронта, работают мощно и слаженно. Разведывательные средства могут осуществляться одной бригадой, ударные средства – второй, а артиллерийские – третьей.

"Этот слаженный механизм работы позволяет находить противника, своевременно наносить поражение и уничтожать его, достаточно часто, еще в районе сосредоточения", – отметил Юрий Федоренко.

Что происходит на Купянском направлении