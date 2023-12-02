Враг ночью атаковал "Шахедами": на Одесщине попадание в объект инфраструктуры

В ночь на 2 декабря враг еще раз атаковал дронами-камикадзе типа "Шахед" Одесщину. Один из вражеских беспилотников попал в объект инфраструктуры.

Россия направила беспилотников по прибрежным районам Одесской области. Как сообщали в Воздушных силах, всего враг совершил пуски 11 дронов-камикадзе.

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В Одесской области есть попадания

Враг запустил БПЛА типа "Shahed-131/136" из временно оккупированного Крыма (мыс Чауда). Россияне направили их из акватории Черного моря по прибрежным районам Одесской области.

Силы и средства ПВО уничтожили 10 из 11 вражеских беспилотников. К сожалению, зафиксировано попадание в инфраструктурный объект.

В результате попадания в инфраструктурный объект произошел пожар, который оперативно ликвидирован. Люди не пострадали,

– говорится в сообщении.

Атака дронами-камикадзе 2 декабря: что известно