Враг ночью атаковал украинскую энергетику в 5 областях

Россия снова нанесла удар по украинской энергетике в ночь на 1 июня. Враг запускал по энергетическим объектам дроны и ракеты.

Министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что энергетики уже работают над ликвидацией последствий обстрела.

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Враг атаковал объекты энергетики в 5 регионах

Министерство энергетики сообщило, что 1 июня Россия атаковала энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской областях.

Сейчас специалисты еще уточняют последствия обстрела.

Между тем в Кировоградской ОГА подтвердили, что в регионе поражен объект энергетической инфраструктуры. По предварительным сообщениям, пострадавших нет.

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Что известно об атаке по Украине 1 июня

Ночью оккупанты запустили по Украине несколько групп "Шахедов". В части областей объявили воздушную тревогу.

Впоследствии Россия подняла в небо 4 борта стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья" и 2 борта Ту-95МС с аэродрома "Энгельс". Впоследствии, когда они дошли до пусковых рубежей, воздушную тревогу объявили по всей Украине.

Враг совершил комбинированную атаку по всей территории страны, в частности ракеты долетели даже до Закарпатской области.

Также известно, что кроме вышеупомянутых регионов ПВО работала в Киевской и Львовской областях. Однако пока информации о последствиях обстрела в этих регионах нет.

Кроме этого, в Винницкой области обломки дрона упали на объект критической инфраструктуры – там вспыхнул пожар.

К слову, во время ракетной атаки на Украину Польши тоже поднимали в небо авиацию в юго-восточной части страны.

Стоит отметить, что ситуация в украинской энергосистеме сложная. Укрэнерго ранее призывало потреблять электроэнергию экономно, а после атаки по энергообъектам это особенно важно.

Еще вчера, 31 мая, до регионов довели лимиты потребления энергии. В случае превышения этих лимитов в областях энергетикам придется применять почасовые графики отключений.



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