Враг ночью атаковал Запорожье дронами, под утро – ракетами: попали в объекты инфраструктуры
Сегодня российские оккупанты снова разбудили Запорожье своими ракетами. Хотя и ночью сна у жителей города почти не было, поскольку оккупанты атаковали город дронами-камикадзе.
Российские захватчики снова обстреляли объекты инфраструктуры Запорожья. Информация о пострадавших уточняется. Об этом пишет 24 канал.
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Что известно о ракетных обстрелах Запорожья
В промежутке между 5 и 6 утра россияне нанесли по Запорожью ракетные удары. В городе было очень шумно. Информации о том, сколько было "прилетов" пока нет, но, по предварительной информации, в городе работала и ПВО.
Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что оккупант выпустил по Запорожье 10 ракет. В результате атаки разрушениям подверглись ряд объектов энергетической и промышленной инфраструктуры.
Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев тоже рассказал, что разрушениям подверглись объектам инфраструктуры. На месте произошел пожар, который сейчас пытаются ликвидировать спасатели. Информацию о пострадавших предоставят впоследствии, поскольку ее следует уточнить.
Что известно о разрушениях
Кроме разрушений на объектах промышленной и энергетической инфраструктуры, взрывной волной поврежден 21 многоквартирный дом, 15 домов частного сектора, учебное заведение и автостоянка. Коммунальные службы начали работать и устранять последствия прилетов.
Ночью оккупанты выпустили на Запорожье дроны-камикадзе.
В ночь на 15 октября Россия 4 раза атаковала объекты инфраструктуры Запорожья с помощью иранских дронов-камикадзе Shahed-136. На месте попадания тоже начались пожары, ликвидированные спасателями.
Ночью четыре авиаудара дронами, к утру еще 10 ракет С300. Враг продолжает системный террор нашей области,
– подчеркнул Александр Старух.
Заметим, что возросло количество жертв в результате атаки по Запорожью, которая произошла 9 октября. Тогда оккупанты выпустили по городу 12 ракет – пострадали более 80 человек, 15 погибли.
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