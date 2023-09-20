Враг ночью попал в нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге
20 сентября 2023, 07:36Читати новину українською
Источник:Дмитрий Лунин
В ночь на 20 сентября россияне неоднократно атаковали Полтавщину. К сожалению, в регионе есть попадания.
Попадание зафиксировали в нефтеперерабатывающий завод. Там произошел пожар.
Важно Ночью враг атаковал Украину 24 "Шахедами", – Генштаб
Россия ударила по Полтавщине
Как рассказали в Полтавской ОВА, ночью россияне неоднократно атаковали регион. Наша ПВО хорошо отработала по вражеским БпЛА.Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.
К сожалению, есть попадание в нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге. Там произошел пожар. В настоящее время на месте работают все соответствующие службы. Работа завода временно прекращена.
По состоянию на сейчас известно, что пострадавших нет.
Предыдущие массированные атаки по Украине: что известно
- Напомним, что в ночь на 19 сентября враг применил ударные БПЛА типа "Shahed-136/131", а также баллистическую ракету "Искандер-М".
- Всего были зафиксированы пуски 30 ударных БпЛА с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск – Россия), а также одна баллистическая ракета "Искандер-М", которую противник выпустил с территории временно оккупированного Крыма в направлении Кривого Рога.
- В результате боевой работы 27 "Шахедов" были уничтожены противовоздушной обороной по маршруту следования в Южных, Центральных и Западных областях.
- Кроме этого, на восточном направлении уничтожен разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня.
- Также 18 сентября враг атаковал Украину ударными БпЛА типа Shahed-136/131 и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. "Шахеды" летели с двух направлений: (Приморско-Ахтарск – Россия и мыс Чауда – ТОТ Крым). Всего было зафиксировано 24 ударных БПЛА в направлении Николаевской и Одесской областей.
- 18 ударных дронов были уничтожены противовоздушной обороной по маршруту следования. Также были привлечены 8 бортов, зафиксированы пуски 17 крылатых ракет типа Х-101/Х-555/Х-55. Все 17 – уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в пределах Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областей.