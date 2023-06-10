Враг ночью ударил по аэродрому "Миргород": есть определенные повреждения, в том числе и техники
Источник:Дмитрий Лунин
Российские оккупанты в ночь на 10 июня атаковали военный аэродром "Миргород". Известно, что для атаки враг использовал баллистические и крылатые ракеты "Искандер", а также ударные дроны иранского производства.
Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Дмитрий Лунин. По предварительной информации, жертв нет.
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Последствия атаки
По словам Лунина, в результате попадания есть определенные повреждения инфраструктуры аэродрома и техники.
В результате атаки на аэродроме возник пожар, который частично локализовали пожарные и бригады ГСЧС. Соответствующие службы проводят мероприятия по ликвидации последствий обстрелов и перевозки техники в безопасные места дислокации.
Кроме того, в результате работы противовоздушной обороны, после падения обломков повреждены 8 частных зданий и 4 частных автомобиля. Погибших и пострадавших, к счастью, нет.
Атака врага в Одессу: коротко
- Воздушная тревога в Одесской области ночью 10 июня была объявлена четыре раза. Около полуночи местные жители услышали звуки взрывов. Вскоре в ОК "Юг" сообщили, что боевая работа продолжается в небе над Одещиной и Николаевщиной. Оккупанты атакуют "Шахедами".
- Руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк отметила, что нашей ПВО удалось уничтожить все 8 "Шахедов", которые запустили оккупанты. Однако, в результате воздушного боя, обломки одного из дронов попали в квартиру многоэтажки. Произошло возгорание.
- Пожар оперативно ликвидирован на площади 50 квадратных метров. Кроме того, взрывной волной повреждено несколько многоквартирных домов вокруг. Этой ночью враг также атаковал рекреационную зону. В частности, на побережье Одесщины.
- Пока известно о около 30 пострадавших в результате ночной атаки на Одесщину. Среди них – двое детей и беременная женщина. К сожалению, из-за падения обломков погибли 3 человека.
- Кроме того, в результате падения одной из вражеских воздушных целей образовалась огромная воронка на одной из детских площадок Одессы. Это очередное доказательство того, что следует быть осмотрительным во время каждого обстрела, ведь российские ракеты и беспилотники часто попадают в гражданские объекты или падают вблизи них.