Враг ночью запустил по Одесской области "Ониксы": две ракеты попали в рекреационную зону
Российские захватчики в ночь на 23 сентября атаковали Одесскую область ракетами типа "Оникс". К сожалению, есть два попадания.
Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона, какая там ситуация. Кстати, о пусках ракет Воздушные силы ВСУ предупреждали ориентировочно в 00:42 23 сентября, пишет 24 Канал.
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Что известно об атаках по Одесской области
Ночь (против 23 сентября – 24 Канал) прошла, к сожалению, не спокойно, достаточно тревожно. Враг продолжает терроризировать южное направление. В частности, Одесщина получила ракетный удар – враг снова применял "Ониксы",
– рассказала Гуменюк.
Чиновница отметила, что говорится о сверхзвуковых ракетах, которые россияне выпускают из берегового ракетного комплекса "Бастион" из временно оккупированного Крыма.
Капитан 1 ранга рассказала, что две ракеты попали в рекреационную зону Одесской области. Но эта территория открыта, так что критических разрушений и пострадавших нет.
Гуменюк объяснила, к каким действиям прибегает враг
"Со всем тем враг очень активно взялся атаковать с воздуха – и это стала практика для них, когда они не имеют успеха на поле боя, а страдают достаточно серьезно, в том числе – и имиджево, в своих планах, распределениях и глубоком тылу. Они пытаются терроризировать мирное население прифронтовых территорий", – объяснила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины.
По ее словам, сейчас очень мощная активность вражеской авиации – они ужесточили применение КАБов – уже более 20 выпустили по правобережной Херсонской области.
Это очевидный способ давить людей и применять тактику выжженной земли, когда уничтожается абсолютно все. Что такое управляемая авиационная бомба 500-килограммового эквивалента тротила, когда она летит на маленькую компактную деревню. Это страдает жилищный сектор, страдает сельскохозяйственная инфраструктура, социальная инфраструктура и мирные жители,
– объяснила Наталья Гуменюк.
Она добавила, что зимой Россия не откажется от своих планов – она будет давить, атаковать. Ведь у россиян преимущество в воздухе, имеют запас ракет и пытаются его обновлять.
Что известно о ночной атаке России по Украине
- Воздушная тревога в Одесской, Николаевской, Херсонской областях была объявлена ориентировочно в 00:42 23 сентября. Тогда же Воздушные силы ВСУ предупредили людей, что группа российских ракет двигалась в направлении Одесской области. Далее в Одесской области прогремели взрывы.
- Уже на рассвете 23 сентября российские захватчики применили дроны-камикадзе типа "Шахид". Опасность была для Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Харьковской, Николаевской, Херсонской областей.
- Уже ориентировочно в 3:37 23 сентября взрывы прогремели в Днепре и Запорожье. Впоследствии в 4:40 произошли повторные взрывы в Днепре. Писали о работе ПВО.