Враг ночью запустил по Одесской области "Ониксы": две ракеты попали в рекреационную зону

Российские захватчики в ночь на 23 сентября атаковали Одесскую область ракетами типа "Оникс". К сожалению, есть два попадания.

Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона, какая там ситуация. Кстати, о пусках ракет Воздушные силы ВСУ предупреждали ориентировочно в 00:42 23 сентября, пишет 24 Канал.

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Что известно об атаках по Одесской области

Ночь (против 23 сентября – 24 Канал) прошла, к сожалению, не спокойно, достаточно тревожно. Враг продолжает терроризировать южное направление. В частности, Одесщина получила ракетный удар – враг снова применял "Ониксы",

– рассказала Гуменюк.

Чиновница отметила, что говорится о сверхзвуковых ракетах, которые россияне выпускают из берегового ракетного комплекса "Бастион" из временно оккупированного Крыма.

Капитан 1 ранга рассказала, что две ракеты попали в рекреационную зону Одесской области. Но эта территория открыта, так что критических разрушений и пострадавших нет.

Гуменюк объяснила, к каким действиям прибегает враг

"Со всем тем враг очень активно взялся атаковать с воздуха – и это стала практика для них, когда они не имеют успеха на поле боя, а страдают достаточно серьезно, в том числе – и имиджево, в своих планах, распределениях и глубоком тылу. Они пытаются терроризировать мирное население прифронтовых территорий", – объяснила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины.

По ее словам, сейчас очень мощная активность вражеской авиации – они ужесточили применение КАБов – уже более 20 выпустили по правобережной Херсонской области.

Это очевидный способ давить людей и применять тактику выжженной земли, когда уничтожается абсолютно все. Что такое управляемая авиационная бомба 500-килограммового эквивалента тротила, когда она летит на маленькую компактную деревню. Это страдает жилищный сектор, страдает сельскохозяйственная инфраструктура, социальная инфраструктура и мирные жители,

– объяснила Наталья Гуменюк.

Она добавила, что зимой Россия не откажется от своих планов – она будет давить, атаковать. Ведь у россиян преимущество в воздухе, имеют запас ракет и пытаются его обновлять.

Что известно о ночной атаке России по Украине