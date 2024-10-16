Враг оккупировал Островское и продвинулся в нескольких населенных пунктах, – DeepState
Источник:DeepState
Россияне продолжают наступать на разных направлениях фронта. По информации DeepState, врагу удалось оккупировать Островское и продвинуться еще в нескольких населенных пунктах.
Аналитики DeepState заявили об изменении ситуации на фронте ночью 16 октября. К сожалению, у российских захватчиков есть определенные успехи.
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Где продвинулся враг
Согласно данным аналитиков, оккупанты продвинулись в нескольких населенных пунктах, еще один им удалось оккупировать.
Враг оккупировал Островское, а также продвинулся возле Левадного, Цукурино и в Торецке,
– говорится в сообщении.
Россиянам удалось оккупировать Островское: смотрите карту
Оккупанты смогли продвинуться вблизи Левадного: смотрите карту
Враг имеет определенные успехи у Цукурино: смотрите карту
Какова ситуация в Торецке: смотрите карту
Напомним, вечером 15 октября в Генеральном штабе рассказали о ситуации на фронте. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории. Наибольшее количество боев произошло на Покровском и Кураховском направлениях. Всего с начала суток зафиксировали 164 боевых столкновения.