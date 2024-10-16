Враг оккупировал Островское и продвинулся в нескольких населенных пунктах, – DeepState

Россияне продолжают наступать на разных направлениях фронта. По информации DeepState, врагу удалось оккупировать Островское и продвинуться еще в нескольких населенных пунктах.

Аналитики DeepState заявили об изменении ситуации на фронте ночью 16 октября. К сожалению, у российских захватчиков есть определенные успехи.

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Где продвинулся враг

Согласно данным аналитиков, оккупанты продвинулись в нескольких населенных пунктах, еще один им удалось оккупировать.

Враг оккупировал Островское, а также продвинулся возле Левадного, Цукурино и в Торецке,

– говорится в сообщении.

Россиянам удалось оккупировать Островское: смотрите карту

Оккупанты смогли продвинуться вблизи Левадного: смотрите карту

Враг имеет определенные успехи у Цукурино: смотрите карту

Какова ситуация в Торецке: смотрите карту

Напомним, вечером 15 октября в Генеральном штабе рассказали о ситуации на фронте. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории. Наибольшее количество боев произошло на Покровском и Кураховском направлениях. Всего с начала суток зафиксировали 164 боевых столкновения.

