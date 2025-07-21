21 июля, 00:27
Враг поднял МиГ-31 К: вероятно, состоялся пуск "Кинжала"
Основні тези
- Зафиксирован взлет вражеского истребителя МиГ-31 К, предположительно, с пуском "Кинжала".
- В воздухе 2 борта МиГ-31 К, оба совершили пусковой маневр.
В ночь на 21 июля российские захватчики готовят комбинированный обстрел Украины. Зафиксирован взлет истребителя МиГ-31.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
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Россияне готовят обстрел
В Воздушных силах сообщили о взлете вражеского истребителя МиГ-31 К.
По данным OSINT-специалистов, в воздухе сейчас 2 борта МиГ-31 К и оба совершили пусковой маневр.
Аналитики отметили, что в пригороде Киева есть попадание "Кинжалов".
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