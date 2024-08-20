Враг попал прямо в детское кафе на Запорожье: трое раненых детей, один в тяжелом состоянии

Российские оккупанты атаковали Запорожскую область. В частности, враг ударил по Малокатериновке.

Стало известно, что оккупационные войска России цинично попали прямо в детское кафе. К сожалению, среди детей есть раненые.

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Оккупанты цинично попали по детскому кафе в Запорожской области

Оккупационные войска России в очередной раз нанесли удар по региону Украины, в результате чего есть пострадавшие.

Так, в результате российского удара по Малокатериновке Запорожской области есть раненые. Собственно, речь идет о детях.

По словам председателя Запорожской ОВА Ивана Федорова, 3 детей ранены, один из них находится в тяжелом состоянии.

Враг попал прямо в детское кафе. Террорист калечит гражданских людей и не остановится даже перед детьми. Должны остановить,

– подчеркнул глава местной ОВА.

У Суспильном в 19:36 со ссылкой на Национальную полицию указали, что по уточненным данным, ранения получили четверо детей: 11, 14, 15, 17 лет и девушка 18-ти лет.