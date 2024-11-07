Враг продвинулся на 5 участках фронта: обзор боевых действий и обновленные карты ISW

Институт изучения войны 7 ноября обнародовал новый обзор ситуации на фронтах в Украине и России. Кроме аналитики, отчет содержит обновленные карты боев на разных участках фронта.

Что смог заметить ISW и на что обратил внимание, передает 24 Канал. Речь идет об атаках армии России и некоторых операциях ВСУ за 6 ноября 2024 года.

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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от ISW от 7 ноября

6 ноября продолжались ограниченные бои на территории Курской области России, но ни украинские, ни российские силы не подтвердили продвижения.

области России, но ни украинские, ни российские силы не подтвердили продвижения. Российские войска 5 и 6 ноября продолжали ограниченные наступательные действия к северо-востоку от Харькова вблизи Волчанска и Старицы, но не продвинулись.

вблизи Волчанска и Старицы, но не продвинулись. Но россияне продвинулись на юго-восток от Купянска и на запад от Сватово. Геолокационные кадры показывают продвижение на запад от Колесниковки и до Першотравневого. Российские источники заявляли и о других продвижениях, но ISW не нашло визуального подтверждения этих утверждений.

и на запад от Сватово. Геолокационные кадры показывают продвижение на запад от Колесниковки и до Першотравневого. Российские источники заявляли и о других продвижениях, но ISW не нашло визуального подтверждения этих утверждений. Россияне 6 ноября продолжили наступление на Часов Яр, возле Орехово-Васильевки и Клещеевки, но не продвинулись. Там фиксировали, вероятно, подразделения чеченского спецназа "Ахмат".

Карты боевых действий на фронтах войны в Украине за 6 ноября / Изображения ISW

6 ноября российские войска продолжали наступательные действия на Торецком направлении, однако подтвержденного продвижения не было. Однако россияне продвинулись на Покровском направлении, в частности на юго-восток.

направлении, в частности на юго-восток. Российские войска продвинулись в направлении Курахово . На геолокационных кадрах видно, как россияне поднимают свой флаг в северо-западной Степановке, что указывает на то, что они недавно захватили этот населенный пункт.

. На геолокационных кадрах видно, как россияне поднимают свой флаг в северо-западной Степановке, что указывает на то, что они недавно захватили этот населенный пункт. Россияне продвинулись в районе Угледара . Геолокационные кадры показывают, как российские силы проводят два отдельных усиленные механизированные штурмы у Антоновки и Богоявленки. Также российские войска продвигались на юго-запад от Трудового.

. Геолокационные кадры показывают, как российские силы проводят два отдельных усиленные механизированные штурмы у Антоновки и Богоявленки. Также российские войска продвигались на юго-запад от Трудового. На Юге российские войска 6 ноября продолжали наступательные действия на западе Запорожской области, но не продвинулись. Так же – вблизи островов дельты реки Днепр.

Подытоживая сводки, Институт изучения войны отмечает, что российские войска за 6 ноября продвинулись на Купянском, Сватово, Покровском, Кураховском и Угледарском направлениях.