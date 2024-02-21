На Востоке Украины была угроза баллистики: воздушная тревога 21 февраля
В части областей Украины ночью 21 февраля раздавался сигнал воздушной тревоги. Враг запустил свои ударные беспилотники типа "Шахед".
Кроме того, на Востоке Украины также была угроза применения баллистического вооружения. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Что известно о воздушной тревогеОбратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.
Опять отбой угрозы с неба. Воздушные силы снова предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с востока. Воздушная тревога снова звучала в таких областях Украины: Отбой угрозы с воздуха. Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в восточных областях. Воздушные силы отмечали, что вражеские дроны находились на севере Запорожья, курсом на Днепропетровскую область, город Павлоград. Воздушные силы предупредили жителей Запорожской и Днепропетровской области об угрозе применения вражеских ударных БПЛА.
Опять отбой угрозы с неба.
Воздушные силы снова предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.
Воздушная тревога снова звучала в таких областях Украины:
Отбой угрозы с воздуха.
Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в восточных областях.
Воздушные силы отмечали, что вражеские дроны находились на севере Запорожья, курсом на Днепропетровскую область, город Павлоград.
Воздушные силы предупредили жителей Запорожской и Днепропетровской области об угрозе применения вражеских ударных БПЛА.