На Востоке Украины была угроза баллистики: воздушная тревога 21 февраля

21 февраля 2024, 00:22
Читати новину українською

В части областей Украины ночью 21 февраля раздавался сигнал воздушной тревоги. Враг запустил свои ударные беспилотники типа "Шахед".

Кроме того, на Востоке Украины также была угроза применения баллистического вооружения. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

Смотрите также В Украине объявляли угрозу "Шахедов": в отдельных регионах раздавались взрывы

Что известно о воздушной тревоге

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме

02:00, 21 февраля

Опять отбой угрозы с неба.

01:13, 21 февраля

Воздушные силы снова предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

Воздушная тревога снова звучала в таких областях Украины:

  • Днепропетровская;
  • Запорожская;
  • Харьковская;
  • Донецкая;
  • Луганская;
  • АР Крым.
00:50, 21 февраля

Отбой угрозы с воздуха.

00:29, 21 февраля

Воздушная тревога 21 февраля

  • Сейчас воздушная тревога звучит в таких областях Украины:
  • Днепропетровская;
  • Запорожская;
  • Харьковская;
  • Донецкая;
  • Луганская;
  • АР Крым.


Воздушная тревога 21 февраля / Скриншот 24 Канала

23:59, 20 февраля

Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в восточных областях.

23:54, 20 февраля

Воздушные силы отмечали, что вражеские дроны находились на севере Запорожья, курсом на Днепропетровскую область, город Павлоград.

23:52, 20 февраля

Воздушные силы предупредили жителей Запорожской и Днепропетровской области об угрозе применения вражеских ударных БПЛА.

Автор: Владислав Кравцов