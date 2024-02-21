На Востоке Украины была угроза баллистики: воздушная тревога 21 февраля

В части областей Украины ночью 21 февраля раздавался сигнал воздушной тревоги. Враг запустил свои ударные беспилотники типа "Шахед".

Кроме того, на Востоке Украины также была угроза применения баллистического вооружения. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о воздушной тревоге

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