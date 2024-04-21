Враг сбрасывает на Часов Яр более 10 КАБов за сутки и продолжает штурмы: что говорят военные

Российские оккупанты продолжают пытаться наступать на Часов Яр Донецкой области. Враги сбрасывают на украинский город более 10 управляемых авиабомб в сутки.

Командир взвода беспилотных роботизированных систем 5 отдельной штурмовой бригады Сергей Крайняк рассказал в эфире "Киев 24", что оккупанты ежедневно пытаются своими штурмовыми действиями завладеть нашими позициями, пишет 24 Канал.

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Что происходит в Часовом Яру

Авиацию враг применяет ежедневно. КАБы уже стали обыденностью на многих направлениях, на нашем тоже. Если взять по переднему краю, то это 2 – 3 КАБы в день. В основном бьют по городам. По Часовому Яру может 10 и более КАБов за день,

– рассказал Сергей Крайняк.

Офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников рассказал в эфире телемарафона, что оккупанты на Бахмутском направлении применяют больше боевой бронированной техники. Враги применяют боевые бронированные машины для пехоты и тяжелые танки.

"Сегодня мы там (в Часовом Яру – 24 анал) держим оборону. О том, что у врага там есть какие-то достижения, я бы не сказал. И если смотреть вообще на наши оборонительные рубежи, то там где есть возможность, мы их усиливаем. Причем усиливаем постоянно и довольно таки значительно", – заверил Калашников.

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Представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин рассказал в эфире телемарафона, что Часов Яр держится. Враг давит на Бахмутском направлении, в частности, и на Часов Яр.

Ситуация полностью контролируется Силами обороны. Противника в городе нет,

– заверил спикер.

По словам Назара Волошина, там:

штурмовые группы российских оккупантов заезжают на боевых машинах пехоты, атакуют при поддержке дронов и артиллерии,

в последнее время очень донимает авиация, которая забрасывает КАБами и ФАБами гражданскую инфраструктуру, позиции наших защитников по всей линии обороны,

достаточно плотно и постоянной основе работает российская, как ствольная, так и реактивная артиллерия.

Представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" объяснил, что за минувшие сутки на этом направлении зафиксировали ориентировочно 120 минометных и артиллерийских обстрелов, и это несколько меньше, чем за предыдущие сутки.

Враг атакует Часов Яр боеприпасами северокорейского и китайского производства. Кроме того, представитель Нацгвардии Украины Руслан Музычук рассказывал, что оккупанты перебрасывали отдельные подразделения с Лиманского направления, чтобы усилить наступление на Часов Яр.

Что происходит в Часовом Яру