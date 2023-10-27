Наступательный потенциал России подорван на длительное время из-за потерь под Авдеевкой, – ISW
Источник:ISW
Враг активизировал свои усилия на Авдеевском направлении, однако значительного успеха добиться ему не удалось. Более того, россияне понесли такие потери, которые существенно подорвут их наступательный потенциал.
Потери, которые оккупанты понесли в боях возле Авдеевки, надолго подорвут наступательный потенциал России. Страна-агрессор с 10 октября потеряла в боях в Донецкой области около 5 тысяч солдат и 400 единиц бронетехники.
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Россия перебрасывает в Авдеевку дополнительные силы
Спутниковые снимки подтверждают, что российские военные в период с 10 по 20 октября в районе Авдеевки потеряли не менее 109 единиц военной техники. В частности, боевых бронированных машин и танков.
Российское командование перебросило дополнительные силы на участок фронта в Авдеевку, чтобы компенсировать значительные потери в живой силе и сохранить способность войск продолжать попытки наступления,
– говорится в сводке аналитиков Института изучения войны.
В то же время, компенсировать эти потери будет непросто.
У России будет дефицит техники
Во время наступления российской армии зимой – весной 2023 способность врага вести эффективную механизированную маневровую войну была ограничена значительными потерями. Кроме этого, во время штурмов Угледара они только росли. Вероятно, это не позволило России проводить штурмы в других частях Украины.
В боях возле Авдеевки оккупанты несут больше потерь, чем во время штурмов Угледара. В то же время непонятно, повлияет ли это на попытки россиян продолжать штурмы Авдеевки.
Что происходит возле Авдеевки
- Российские оккупанты не контролируют авдеевский террикон. Это серая зона, в которую входят как украинские, так и вражеские ДРГ. Пока там невозможно закрепиться. Когда захватчики пытаются проникнуть туда, по ним работают ВСУ с помощью артиллерии и других средств, заявил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.
- По его словам, россияне продолжают атаковать Авдеевское направление. Враг больше пытается давить в направлении Бердичева, к трассе, но железная дорога не дает им этого сделать. Если бы авдеевский террикон был под контролем оккупантов, то заехать в город было бы невозможно. Хотя ситуация действительно сложная.
- По словам начальника Авдеевской ГВА, оккупанты не уменьшают свои штурмы на этом направлении. Они пытаются окружить город небольшими группами, в основном это 10 – 15 человек.