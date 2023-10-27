Наступательный потенциал России подорван на длительное время из-за потерь под Авдеевкой, – ISW

Враг активизировал свои усилия на Авдеевском направлении, однако значительного успеха добиться ему не удалось. Более того, россияне понесли такие потери, которые существенно подорвут их наступательный потенциал.

Потери, которые оккупанты понесли в боях возле Авдеевки, надолго подорвут наступательный потенциал России. Страна-агрессор с 10 октября потеряла в боях в Донецкой области около 5 тысяч солдат и 400 единиц бронетехники.

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Россия перебрасывает в Авдеевку дополнительные силы

Спутниковые снимки подтверждают, что российские военные в период с 10 по 20 октября в районе Авдеевки потеряли не менее 109 единиц военной техники. В частности, боевых бронированных машин и танков.

Российское командование перебросило дополнительные силы на участок фронта в Авдеевку, чтобы компенсировать значительные потери в живой силе и сохранить способность войск продолжать попытки наступления,

– говорится в сводке аналитиков Института изучения войны.

В то же время, компенсировать эти потери будет непросто.

У России будет дефицит техники

Во время наступления российской армии зимой – весной 2023 способность врага вести эффективную механизированную маневровую войну была ограничена значительными потерями. Кроме этого, во время штурмов Угледара они только росли. Вероятно, это не позволило России проводить штурмы в других частях Украины.

В боях возле Авдеевки оккупанты несут больше потерь, чем во время штурмов Угледара. В то же время непонятно, повлияет ли это на попытки россиян продолжать штурмы Авдеевки.

Что происходит возле Авдеевки