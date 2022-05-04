Враг сосредоточил до 40 боевых вертолетов в Белгородской области: это все возле границы Украины

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что враг активизировался в Белгородской области, Россия. Все действия оккупантов происходят в непосредственной близости к украинской границе.

По данным украинских военных, враг сосредоточил в Белгородской области десятки единиц военной техники. Речь идет о вертолетах.

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Генштаб о действиях врага в Белгородской области

Речь идет о том, что российские захватчики разместили в российской области возле границы с Украиной до 40 единиц ударных и транспортных вертолетов Ми-24 и Ми-8.

Что известно об этих вертолетах Вертолет Ми-24 был одним из символов войны в Афганистане. Это советский вертолет для поддержки пехоты. Что касается Ми-8, то этот многоцельный вертолет был создан в начале 1960-х годов. Самый массовый вертолет с двумя двигателями в мире, один из самых массовых вертолетов в истории авиации.