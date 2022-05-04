За даними українських військових, ворог зосередив у Бєлгородської області десятки одиниць військової техніки. Йдеться про вертольоти.

Варте уваги Росіяни намагалися взяти Оріхове, Олександрівку, Новосілку і Воєвідку, але скрізь провалилися

Генштаб про дії ворога у Бєлгородської області

Йдеться про те, що російські загарбники розмістили у російській області біля кордону з Україною до 40 одиниць ударних і транспортних вертольотів Мі-24 та Мі-8.

Що відомо про ці гвинтокрили Вертоліт Мі-24 був одним із символів війни в Афганістані. Це радянський гелікоптер з підтримки піхоти. Щодо Мі-8 то цей багатоцільний вертоліт був створений на початку 1960-х років. Наймасовіший вертоліт з двома двигунами у світі, один з наймасовіших вертольотів в історії авіації.