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24 Канал Новости Украины Россияне попали по ТЦ "Новый континент" в Днепре: его охватил огонь
19 сентября, 18:30
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Обновлено - 18:56, 19 сентября

Россияне попали по ТЦ "Новый континент" в Днепре: его охватил огонь

Анастасия Колесникова

Вечером оккупанты прицельно ударили по торговому центру "Новый континент" в Днепре. Здание охватило пожар.

О последствиях вражеского удара сообщили глава ОВА Александр Ганжа и глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук

Что известно о российском ударе по ТЦ в Днепре?

Незадолго до 18:00 Воздушные силы предупреждали о реактивном БПЛА над Днепром. 

Вскоре в городе раздался взрыв, после чего вспыхнул пожар. 

Власти уточнили, что в результате российского удара загорелся торговый центр. В сети сразу уточнили, что речь идет о ТЦ "Новый континент". 

Также появились жуткие кадры торгового центра, охваченного огнем.

Пока известно о 2 раненых

Россия ударила по ТЦ в Днепре / Фото из сети 

 

Россия действует по своей привычной тактике – бьет по бизнесу и предприятиям,
 – прокомментировал вражескую атаку Лукашук. 

ТЦ "Новый континент" поражен ударом беспилотника / Фото Суспильне

Огонь пожирает торговый центр: смотрите видео

Пожар охватил ТЦ "Новый континент": смотрите видео

Жуткие кадры из Днепра: смотрите видео

Напомним, что утром Днепр уже находился под обстрелом россиян. В городе в результате атаки загорелись складские помещения.

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