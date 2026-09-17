Враг совершил атаку на пассажирский автобус в Запорожье с помощью FPV-дрона: количество пострадавших возросло

В полдень 17 сентября россияне продолжают террор против украинских городов. Под прицелом противника оказался обычный пассажирский автобус в Запорожье. К сожалению, не обошлось без раненых.

Подробности рассказал глава Запорожской областной государственной администрации Михаил Семикин.

Что известно об ударе по Запорожью?

При атаке на пассажирский автобус в Космическом районе города в салоне транспортного средства находились люди.

FPV-дрон ударил прямо у остановки общественного транспорта. В результате атаки пострадали пять человек.

Все госпитализированы. Один из пострадавших – в тяжелом состоянии. Медики делают все возможное, чтобы помочь людям.

Россияне еще раз выбрали не военную цель, а людей, которые просто ехали по своим делам,

– подчеркнул Семикин.

Атака попала на камеру видеонаблюдения: смотрите видео ОВА

Утром 17 сентября российские войска нанесли ракетный удар по Запорожской области. Оккупанты в очередной раз атаковали "Запорожсталь", выпустив по предприятию две баллистические ракеты.

Это уже четвертый удар по комбинату за чуть больше месяца. Ракеты попали в промышленные площадки цехов. В результате атаки существенно повреждены инженерные и железнодорожные сети. Одновременно одного человека госпитализировали.

Каковы последствия других обстрелов городов Украины?

Заметим также, что взрывы в течение всего дня и ночи гремят в Киеве. Во время одной из последних тревог обломки рухнули на территории учебного заведения в Соломенском районе. 17 сентября, к тому же, правительство предоставило Киеву и области статус территорий с повышенным риском.

Кроме того, ночью 17 сентября российские войска атаковали Одесскую область разными средствами воздушного нападения. Взрывы, в частности, были слышны в Одессе. В результате обстрела повреждены многоэтажки. Известно о трех пострадавших, среди них трехлетний ребенок.