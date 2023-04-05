Крым не видел таких оборонительных сооружений лет 100: враг в ожидании контрнаступления ВСУ

Оккупанты в Крыму усиленно готовятся к обороне. На севере и западе полуострова они построили фортификационные сооружения, потому что ждут украинское контрнаступление.

Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик, бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко. Он также отметил, что враг не может не знать о возможном предоставлении Украине дальнобойного вооружения.

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Ставят железобетонные укрепления

Оккупанты моделируют боевые действия, исходя из того, что это оружие может доставать до их позиции в Крыму.

Они строят километры фортификационных сооружений. Ставят железобетонные укрепления. Привозят на полуостров множество противотанковых средств, а также бронетехнику,

– сообщил Рыженко.

Поставку техники и различных средств они осуществляют пока по сухопутному коридору и Крымскому мосту. А живую силу перебрасывают в основном по воздуху.

"Они активно готовятся к контрнаступлению ВСУ. Поэтому строят сооружения, которые Крым не видел последние лет 100", - отметил военный аналитик.

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Первая задача контрнаступления

Крымский мост остается очень важной артерией, соединяющей полуостров с материком. Но с началом украинского контрнаступления он может быть разрушен.

8 октября прошлого года Украина продемонстрировала, что может "влиять" на Крымский мост. После "хлопка" мост частично был выведен из строя на длительный срок. И Украина сейчас эту возможность наверняка держит в резерве,

– напомнил собеседник.

Также большое значение для россиян имеет сухопутный коридор в Крым. Через него осуществляется обеспечение большой группировки врага в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.

Поэтому первая задача – перекрыть сухопутный коридор, а уже потом решать вопрос Крымского моста. Если по нему будут прекращены поставки тяжелой техники, это значительно усложнит пребывание российской военной группировки в Крыму,

– подчеркнул Рыженко.

Врагу останется использовать морской путь для снабжения. Но паромная переправа может быть ограничена из-за погодных условий.

"Если сухопутный коридор и Крымский мост будут перекрыты, возникнет очень серьезная проблема с логистикой. И вряд ли в таких условиях оккупанты смогут проводить активные боевые действия", - подчеркнул бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины.

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