Враг ударил дронами по Полтавщине: пострадал промышленный объект

Россия продолжает терроризировать мирные города Украины. Вечером 13 ноября вражеский БпЛА атаковал Полтавскую область.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Полтавской ОГА Филиппа Пронина. Под ударом оказался промышленный объект.

Смотрите также На Полтавщине в пожаре погибли две женщины и ребенок: детали трагедии

Какие последствия атаки на Полтавщину

В 18:43 13 ноября в Воздушных силах сообщили о движении ударных БпЛА с Сумщины в направлении Полтавщины.

Уже через два часа Пронин рассказал, что оккупанты атаковали Полтавщину беспилотниками.

Нанес удар по промышленному объекту в Миргородском районе,

– говорится в сообщении.

По предварительной информации, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и опасности по разным областям Украины читайте в нашем телеграмме.

Напомним, что в ночь на 12 ноября российские оккупанты обстреляли жилые дома в Запорожском и Васильевском районах. В результате атаки оккупантов два человека были заблокированы в многоэтажке, их удалось спасти.