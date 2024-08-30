Враг ударил дроном по промышленному объекту на Полтавщине

Ночью Россия в очередной раз запускала ударные БпЛА. Под ударом оказался промышленный объект на Полтавщине.

Соответствующую информацию сообщил Филипп Пронин, глава местной ОВА, утром 30 августа. По его словам, пострадавших нет.

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Последствия атаки дронами на Полтавщине

Ночью 30 августа Россия снова терроризировала города и население Украины и запускала вражеские дроны. Так, противник ударил по промышленному объекту в Полтавской области.

Ночью враг нанес удары БПЛА по промышленному объекту на Полтавщине,

– сообщил Филипп Пронин.

Он добавил, что в результате атаки, к счастью, никто не пострадал.

Заметим, что поздно вечером 29 августа россияне запустили "Шахеды" по нашей стране. Читайте подробнее в материале 24 Канала об угрозе, которая была этой ночью, траекторию полета дронов со ссылкой на Воздушные силы, а также мониторинговые паблики.