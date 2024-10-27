Россия ударила "Шахедами" по энергетической инфраструктуре Сумщины

Оккупанты нанесли авиационный удар по энергетическим объектам в Сумской области 27 октября. В частности, атаковали "Шахедами".

Об этом сообщила Сумская ОВА в телеграме. Кстати, защитники неба сбили 3 российские беспилотники, которыми оккупанты атаковали область.

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Удар по энергетической инфраструктуре на Сумщине 27 октября

Сегодня, 27 октября, враг наносил авиационный удар по энергетическим объектам критической инфраструктуры Роменского района. Оккупанты применили БПЛА типа "Шахед".

На месте удара работают все необходимые службы. Последствия российской атаки пока уточняются.

Кстати, в ОВА сообщили, что в ходе противовоздушных боев боевыми расчетами Сухопутных войск ВСУ, добровольцами уничтожено 3 российских беспилотника.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Заметим, что по состоянию на 07:30 российская атака "Шахедами" продолжается. Поэтому не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя тревоги находитесь в укрытии.