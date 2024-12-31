Враг нанес ракетный удар по Киеву: обломки упали на частное здание

Утром 31 декабря Россия ударила по столице. Согласно информации, которая проверяется, обломки упали на кровлю частного здания.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение КМВА.

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Россия атаковала Киев

Россия утром 31 декабря в очередной раз атаковала столицу Украины.

Известно, что в результате ракетного удара по Киеву предварительно зафиксировано падение обломков в Дарницком районе.

По информации, которая проверяется, обломки упали на кровлю частного здания,

– сообщили в КГВА.

Там указали, что пожар и разрушения отсутствуют. Также в КГВА отметили, что информации о пострадавших не поступало.

По состоянию на 08:18 воздушная тревога продолжается.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги. Не пренебрегайте собственной безопасностью.

Напомним, корреспондентка 24 Канала сообщила, что взрывы в Киеве прогремели около 08:02. Атаку на столицу прокомментировал также начальник КГВА Сергей Попко. Он указывал, что в столице работают силы ПВО.