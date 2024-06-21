Днем 21 июня в Кривом Роге прогремел взрыв. По данным местных властей, российские войска атаковали инфраструктуру города.

Взрыв в городе подтвердил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

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Взрыв в Кривом Роге

Взрыв в городе раздался днем ​​21 июня. Заметим, что в 15.40 в Днепропетровской области была объявлена ​​воздушная тревога.

Враг ударил по Кривому Рогу. Атаковал инфраструктуру города. Произошел пожар,

– написал Сергей Лысак.

Дальнейшие последствия удара и пожара выясняются.

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Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что этот удар является очередным актом терроризма и российской агрессии против мирного города. Он также призвал местных жителей помнить об информационной тишине.

Также днем ​​21 июня серия взрывов прогремела в Харькове. По информации местных СМИ, вероятно, попадания были за пределами города.