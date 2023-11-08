Враг ударил по порту Одесщины: ракета попала в судно под флагом Либерии, есть погибший

Российские военные продолжают терроризировать Украину, нанося ракетные удары. Так, 8 ноября враг атаковал Одесскую область. Известно, что оккупанты попали в судно под флагом Либерии.

Детальнее об атаке рассказали в Силах обороны юга Украины. Известно, что в результате атаки погиб лоцман, а также известно о нескольких пострадавших.

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Что известно об атаке

Продолжая террор гражданского судоходства, враг коварно ударил противорадиолокационной ракетой Х-31П в направлении одного из портов Одесщины из самолетов тактической авиации в Черном море.

– отмечают в Силах обороны.

Последствия атаки российской ракеты по судну / Фото Сил обороны юга Украины

Известно, что ракета врага попала в надстройку гражданского судна под флагом Либерии. Оно в этот момент как раз входило в порт.

По имеющейся информации, ранения получили три члена экипажа. Они – граждане Филиппин. Одного из них госпитализировали.

Также известно, что в результате атаки погиб лоцман, а еще один работник порта получил ранения.

Россия в очередной раз подтвердила статус страны-террориста международного масштаба,

​​ – отмечают в ведомстве.

Обратим внимание, что в 16.37 мониторинговые каналы сообщали, что воздушная цель летит на Одесщину. Позже предполагали, что враг мог атаковать область ракетами Х-31 или Х-59 по тактической авиации.

Обратим внимание, что в последнее время российские военные нарастили атаки именно ракетами Х-59, а также "Искандер-К" и "Искандер-М". В то же время следует понимать, что враг продолжает накапливать другие высокоточные ракеты.

Сколько ракет у россиян

Детальнее об этом рассказал представитель ГУР МО Вадим Скибицкий. По его словам, у россиян в запасе около 870 высокоточных ракет как оперативно-стратегического, так и стратегического уровня. В частности, говорится о: