Россияне продолжают терроризировать Украину. Днем 2 августа они убили 12-летнего мальчика в Сумской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Сумской ОВА Олега Григорова.

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Что известно о смерти ребенка на Сумщине 2 августа?

Около 14:30 враг атаковал Свескую общину. Пострадали двое подростков, которые были рядом с местом удара. 12-летний мальчик умер до приезда медиков. Неописуемая боль. Искренние соболезнования семье. Никакие слова не уменьшат этой потери,

– написал Григоров.

13-летнего подростка госпитализировали с осколочными ранениями, сейчас врачи борются за его здоровье, как написали в ОВА.

По словам Григорова, обстоятельства трагедии устанавливают.

"Россия продолжает целиться по мирным. По детям. Призываю жителей приграничных общин не игнорировать тревоги. Берегите себя и своих детей", – добавил он.

24 Канал выражает соболезнования семье погибшего мальчика.

Последние обстрелы Сум

Оккупанты постоянно бьют по этому городу и области. 1 августа Сумы были частично без электроэнергии. Тогда же враг повредил вокзал и поезд Харьков – Ужгород.

2 августа россияне ударили по авто Укрпочты под Сумами.