Враг ударил по военному объекту Хмельницкой области: выведено из строя 5 летательных аппаратов
29 мая 2023, 09:35Читати новину українською
Источник:Хмельницкая ОВА
Российские захватчики ночью 29 мая атаковали Хмельницкую область. Оккупанты ударили по объектам региона.
По данным Хмельницкой облгосадминистрации, говорится и о военном объекте. На утро 29 мая спасатели пытались локализовать пожары.
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Речь идет о пожарах на складах горюче-смазочных материалов и хранении боевых материальных ценностей.
Враг вывел из строя летательные аппараты
Выведено из строя 5 летательных аппаратов. Начаты восстановительные работы взлетно-посадочной полосы,
– рассказали в ОВА.
В Хмельницкой областной военной администрации объяснили, что данные о пострадавших уточняются.
Массированная атака россиян по Украине: коротко
- В ночь на 29 мая Россия выпустила по Украине до 40 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555. Их запустили из девяти самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря. Кроме того, россияне с северного и южного направлений атаковали Украину ориентировочно 35 иранскими дронами Shahed-136/131.
- Наши военные уничтожили 67 вражеских целей. В частности, противовоздушная оборона в зонах ответственности всех воздушных командований Воздушных Сил "Центр", "Восток", "Юг" и "Запад" сбила 37 крылатых ракет Х-101/Х-555, 29 ударных беспилотников Shahed-136/131, 1 разведывательный беспилотник оперативно-тактического уровня.
- К сожалению, есть попадание в портовую инфраструктуру Одессы. Глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук пообещал сообщить дополнительную информацию впоследствии.
- Стоит отметить, что кроме Хмельнитчины взрывы были слышны во Львовской, Винницкой, Киевской областях. ОВА писали о работе ПВО.
- Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что одна ракета долетела до Львовщины. Ее сбили над Золочевским районом, обломки упали на деревянное хозяйственное здание и на рядом трактор. И здание и техника сгорели. К счастью, люди не пострадали. На месте падения обломков возникла воронка.