Враг ударил "Шахедами" по инфраструктуре Сумской громады
Россия в очередной раз атаковала "Шахедами" Сумскую громаду. Один из ударных БпЛА ударил по инфраструктуре.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумскую ОГА. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
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Какие последствия атаки "Шахеда" на Сумскую общину
Россия продолжает чуть ли не ежедневно терроризировать Сумы и область. В Сумской ОВА сообщили, что 5 января россияне нанесли удар "Шахедами" по инфраструктуре Сумской общины.
Предварительно, люди не пострадали. На месте работают все необходимые службы.
Последствия атаки россиян уточняются,
– отмечается в сообщении.
Кроме того, в ОВА призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.
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К слову, в Запорожской области российской ударный БпЛА попал в объект энергетической инфраструктуры. Также правоохранители зафиксировали попадание вражеских снарядов по жилым домам, гаражах, хозяйственным постройкам и автомобилям.