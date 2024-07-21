Враг утром атаковал объекты критической инфраструктуры на Сумщине

Россия продолжает атаковать украинские города. Утром 21 июля она обстреляла Сумскую область.

Был нанесен удар по объектам критической инфраструктуры. Под удар попал Шосткинский район.

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Последствия атаки уточняются

Утром по Шосткинскому району россияне нанесли ракетно-авиационный удар.

Сегодня утром, 21 июля, враг нанес ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Шосткинского района,

– отчитались в Сумской ОВА.

Там также добавили, что на месте атаки работают все необходимые службы.

Пока других деталей об ударе на Сумщине нет. "Последствия вражеской атаки уточняются", – говорят в ОВА.

К слову, сегодня ночью россияне пытались атаковать Киев "Шахедами". К счастью, все БПЛа были уничтожены на подступах к городу. Разрушений и пострадавших в столице нет.