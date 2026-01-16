Атака длится уже неделю: Россия в очередной раз ударила по критическим объектам Житомирщины
В ночь на 16 января оккупанты снова обстреляли критическую инфраструктуру Житомирщины. Под ударом оказался Коростень.
К счастью, жертв и пострадавших нет. На месте прилетов идет ликвидация последствий, передает 24 Канал со ссылкой на главу ОВА Виталия Бунечко.
Что известно о российском ударе по Житомирщине?
Чиновник отметил, что ночью противник атаковал важные объекты в Коростенском районе области.
По словам чиновника, в течение недели враг систематически наносит удары по критической инфраструктуре Житомирщины.
Лишь накануне россияне обстреляли объекты критической инфраструктуры в Житомирском и Коростеньском районах области. Бунечко отметил, что агрессор стремится лишить украинцев самых необходимых для жизни услуг в разгар зимних морозов.
В ночь на 13 января противник бил по объектам в Коростенском и Звягельском районах.
В результате атаки 11 января в Коростенском районе вводили аварийные отключения света.
Каковы последствия последних атак России на Украину?
- В ночь на 16 января агрессор атаковал 76 ударными БПЛА. По состоянию на 08:30 Силы ПВО обезвредили 53 вражеских дрона. Зафиксировано попадание 19 ударных БПЛА на 9 локациях, а также падение обломков на одной локации.
- В ночь на 15 января российская армия атаковала юг Одесщины ударными беспилотниками. Повреждения получили административные здания в Белгород-Днестровском районе. В результате удара пострадал охранник, которому оказали медицинскую помощь на месте.
- Утром 15 января российский ударный дрон атаковал Львов. В результате атаки повреждена инфраструктура Национального университета "Львовская политехника".