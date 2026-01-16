Атака длится уже неделю: Россия в очередной раз ударила по критическим объектам Житомирщины

В ночь на 16 января оккупанты снова обстреляли критическую инфраструктуру Житомирщины. Под ударом оказался Коростень.

К счастью, жертв и пострадавших нет. На месте прилетов идет ликвидация последствий, передает 24 Канал со ссылкой на главу ОВА Виталия Бунечко.

Что известно о российском ударе по Житомирщине?

Чиновник отметил, что ночью противник атаковал важные объекты в Коростенском районе области.

По словам чиновника, в течение недели враг систематически наносит удары по критической инфраструктуре Житомирщины.

Лишь накануне россияне обстреляли объекты критической инфраструктуры в Житомирском и Коростеньском районах области. Бунечко отметил, что агрессор стремится лишить украинцев самых необходимых для жизни услуг в разгар зимних морозов.

В ночь на 13 января противник бил по объектам в Коростенском и Звягельском районах.

В результате атаки 11 января в Коростенском районе вводили аварийные отключения света.

Каковы последствия последних атак России на Украину?