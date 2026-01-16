Укр Рус
24 Канал Новости Украины Атака длится уже неделю: Россия в очередной раз ударила по критическим объектам Житомирщины
16 января, 08:09
2

Атака длится уже неделю: Россия в очередной раз ударила по критическим объектам Житомирщины

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • В ночь на 16 января Россия обстреляла критическую инфраструктуру в Коростенском районе Житомирщины.
  • Жертв и пострадавших нет.

В ночь на 16 января оккупанты снова обстреляли критическую инфраструктуру Житомирщины. Под ударом оказался Коростень.

К счастью, жертв и пострадавших нет. На месте прилетов идет ликвидация последствий, передает 24 Канал со ссылкой на главу ОВА Виталия Бунечко.

Смотрите также Российский дрон ударил по дому матери погибших воинов Романа и Василия Ратушных 

Что известно о российском ударе по Житомирщине?

Чиновник отметил, что ночью противник атаковал важные объекты в Коростенском районе области.

По словам чиновника, в течение недели враг систематически наносит удары по критической инфраструктуре Житомирщины. 

Лишь накануне россияне обстреляли объекты критической инфраструктуры в Житомирском и Коростеньском районах области. Бунечко отметил, что агрессор стремится лишить украинцев самых необходимых для жизни услуг в разгар зимних морозов. 

В ночь на 13 января противник бил по объектам в Коростенском и Звягельском районах. 

В результате атаки 11 января в Коростенском районе вводили аварийные отключения света.

Каковы последствия последних атак России на Украину?

  • В ночь на 16 января агрессор атаковал 76 ударными БПЛА. По состоянию на 08:30 Силы ПВО обезвредили 53 вражеских дрона. Зафиксировано попадание 19 ударных БПЛА на 9 локациях, а также падение обломков на одной локации.
  • В ночь на 15 января российская армия атаковала юг Одесщины ударными беспилотниками. Повреждения получили административные здания в Белгород-Днестровском районе. В результате удара пострадал охранник, которому оказали медицинскую помощь на месте.
  • Утром 15 января российский ударный дрон атаковал Львов. В результате атаки повреждена инфраструктура Национального университета "Львовская политехника".