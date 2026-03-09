Враг раз за день атаковал Запорожье: на город летели ракеты, КАБы и дроны
- 9 марта враг нанес несколько ударов по Запорожью, используя ракеты, КАБы и дроны.
- Украинская ПВО работала над защитой, а информации о разрушениях или жертвах пока нет.
В понедельник, 9 марта, враг нанес несколько ударов по Запорожью. Воздушные силы предупреждали о движении скоростных целей на город.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
Что известно о взрывах в Запорожье?
В 10:53 9 марта Федоров сообщил о риске ударов вражеских беспилотников по Запорожской области. Уже в 11:07 на область летели вражеские скоростные ракеты. Через минуту жители услышали серию взрывов.
Впоследствии местные власти сообщили, что взрывы, которые раздавались в городе, это работа украинской ПВО.
Следующие взрывы прогремели в 11:39. В регионе продолжалась угроза применения КАБов.
Напомним, ранее, в 10:00, город атаковали КАБы – в результате атаки загорелся грузовик. К счастью, 55-летний водитель автомобиля не пострадал.
Сейчас информации о последствиях обстрела или масштабах разрушений нет.
Последствия атаки по Запорожью: смотрите фото Запорожской ОГА
Что известно о недавних атаках России на Украину?
В ночь на 9 марта российские войска атаковали Украину, применив две баллистические ракеты "Искандер-М" и 197 ударные дроны, в частности "Шахеды", "Герберы", "Италмасы".
8 марта взрывы гремели в Одесской области – враг выпустил на город ударные беспилотники.
Утром 8 марта российские войска запустили ударным дроном по пассажирскому поезду, который двигался по маршруту Киев – Сумы. На момент удара в поезде находилось около 200 пассажиров. По предварительным данным, пострадавших нет.