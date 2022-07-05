Враг выпустил по Днепропетровщине 7 ракет: 6 удалось сбить, возникло 2 пожара

Под утро 5 июля российские военные выпустили сразу семь ракет по Днепропетровской области. К счастью, большинство из них удалось сбить силам ПВО.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. Он подчеркнул, что россияне "дружески" направили в сторону области семь ракет.

Читайте также Взрывы в Харькове и Днепре, потери врага на Юге: основное за 132 день войны

Большинство из них сбили наши военные

6 из них наши военные сбили – над Днепром и Синельниковским районом,

– подчеркнул Резниченко.

Он также отметил, что обломки сбитой ракеты стали причиной пожара. К счастью, пожарным удалось потушить пламя. В этом случае обошлось без пострадавших.

В то же время известно о "прилете" по частному сектору в Покрове. Враг разрушил сразу несколько домов. У некоторых в результате попадания ракеты выбило окна. На месте происшествия вспыхнул пожар.

Там работают спасатели, а также правоохранители. По предварительной версии, обошлось без пострадавших.

Позже Валентин Резниченко сообщил, что напряженными были ночь и утро в Криворожском районе. Оккупанты в очередной раз атаковали Зеленодольскую общину. Известно о попадании в дачный массив самой общины, а также одну из улиц в Великой Костромке. Село осталось частично без электроснабжения. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. В настоящее время устанавливают масштабы разрушений.

Ракетный удар произошел во время воздушной тревоги

Заметим, что в эту ночь впервые за последние несколько дней воздушную тревогу объявили по всей Украине. Сначала сирены около 2:51 слышали в Одесской области. Вскоре они разбудили жителей всего нашего государства.

Отмечаем, чтоНе игнорируйте сигналы о воздушной тревоге. Немедленно отправляйтесь к укрытию и находитесь там, пока не прозвучит сигнал об отбое. Это может спасти вам жизнь.

Практически через час после объявления о воздушной тревоге начали поступать сообщения о взрывах. Их слышали жители Харькова, Днепра и Шостки Сумской области. К примеру, в Днепре слышали 6 – 7 (собственно, 7 ракет по области и выпустили).

Ночью днепровские телеграм-каналы сообщали о пожаре. Он произошел на окраине города. Что же касается Шостки, то оттуда поступало сообщение о 4 звуках, которые могли напоминать либо работу ПВО, либо ракетный удар.

Оккупанты бьют по Николаеву

Утром 5 июля враг обстрелял Николаев. О взрывах в городе сообщили около 06:58. Спустя считанные минуты раздалась воздушная тревога. Она началась в 07:02, а отбой был в 07:43. Горожане рассказали, что было сразу несколько "прилетов" в разных местах.

Известно, что визник масштабный пожар. Над Николаевом уже поднялся густой столб черного дыма. Что касается других подробностей, то их пока не сообщается.

Напоминаем о том, что ни в коем случае не следует фотографировать и снимать на видео "прилеты" или работу ПВО. Если же вы это сделали, то не выкладывайте материалы в социальные сети. Не будьте сообщником врага!

Россияне сменили тактику ударов

В Харьковской ОВА убеждены, что российские военные изменили свою тактику ракетных ударов. Заместитель главы ОВА Роман Семенуха подчеркнул, что оккупанты на протяжении последних дней бьют по городу не вечером, а именно в 4 утра. Это враг делает для того, чтобы запугать местное население.

Он уверен, что враг сейчас поставил себе четкую цель. Речь идет о том, чтобы у Харькова не было возможности хоть как-то вернуться к довоенной жизни. Для этого оккупанты и пытаются посеять страх, а также хаос в городе своими ракетными ударами.

Достойно внимания – Россия не смогла получить преимущество в воздухе, поэтому боится залетать в Украину истребителями: смотрите видео