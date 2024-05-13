Враг привлек значительные силы для наступления на Волчанск и имеет тактический успех, – Генштаб

Украинские военные сообщили, что российские оккупанты привлекли значительные силы для наступления на Волчанск Харьковской области. Враг бросил для наступления на город ориентировочно 5 батальонов.

В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне не считаются со своими потерями. Ведь в целом на фронте ежесуточно оккупанты теряют более 1000 своих солдат.

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Что происходит в Волчанске

Генштаб ВСУ рассказал, что на Харьковском направлении оперативная обстановка дальше сложная и динамично меняется. В частности:

боевые действия ведутся на направлениях Пыльная – Лукьянке, Пыльная – Глубокое, Пыльная – Олейниково, Муром – Бугруватка;

россияне проводят штурмовые действия на направлениях Стрелечья – Глубокое, Олейниково – Глубокое, Олейниково – Лукьянцы, Муром – Старица, Плетеневка – Тихое.

Военные уточнили, что на этих направлениях в течение суток враги совершили 22 штурмовые действия, из них 14 – продолжаются.

Ведутся бои за пограничный город Волчанск. Враг привлек значительные силы для ведения наступления на город в составе до 5 батальонов и не считается с собственными потерями. Только убитыми на этом направлении российские захватчики потеряли за сутки более 100 оккупантов,

– заявили в Генштабе ВСУ.

К сожалению, по состоянию на 0:40 13 мая враг имеет тактический успех. В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что спланировали меры по уничтожению противника, который вклинился в нашу оборону. Также наши защитники:

ведут оборонительные действия,

наносят огневое поражение противнику,

широко применяют беспилотные системы с целью ведения разведки,

наносят точечные удары для нанесения максимальных потерь россиянам.

"Продолжается развертывание резервов для стабилизации ситуации. В ходе определения задач войскам, одним из приоритетов является сохранение жизни наших воинов", – объяснили в Генштабе.

Какая ситуация в Волчанске: смотрите на карте

Россияне пытаются захватить Волчанск