Враг запустил "Калибры": ракеты атаковали Киевскую область
Источник:Воздушные силы ВСУ
Ночью 23 июня с южного направления в украинское небо залетела по меньшей мере одна крылатая ракета типа "Калибр". Об этом сообщили Воздушные силы.
В ряде областей сразу же начали объявлять воздушные тревоги. Если ваш регион "красный" на карте – позаботьтесь о безопасности!
Стоит знать ATACMS не помогут: чем можно уничтожить российские Ту-95МС
Тревога и пуск "Калибров" 23 июня: что известно
Отбой опасности по областям, пишут Воздушные силы. Тревогу отменили. По состоянию на сейчас ракет не видно, пишут мониторы. Продолжается доразведка. Воздушная тревога также продолжается. Крылатая ракета в южной части Хмельницкой области, курс западный! – ВС. Мониторы пишут – Киев отбился, но есть еще ракета на Запад. Крылатая ракета в Киевской области, на Васильков! – ВС. Крылатые ракеты в Андрушевском районе Житомирской области в направлении Фастова. Крылатые ракеты заходят из Черкасской области в Киевскую область, движутся в направлении Житомирщины, пишут Воздушные силы. Крылатые ракеты в северо-западной части Кировоградщины заходят в Черкасскую область, вектор движения на Белую Церковь. Крылатая ракета типа "Калибр" с юга через Николаевскую область в направлении Кировоградской области! – говорится в сообщении Воздушных сил.
Перед тем в столице слышали взрывы – очевидно, это работа ПВО.
Мониторы пишут, на Киевщине и Житомирщине работали силы ПВО, местные жители могли слышать взрывы.
Учитывая вчерашнюю, 22 июня, атаку, их цель может быть снова где-то в западных областях Украины.
Отбой опасности по областям, пишут Воздушные силы. Тревогу отменили.
По состоянию на сейчас ракет не видно, пишут мониторы. Продолжается доразведка. Воздушная тревога также продолжается.
Крылатая ракета в южной части Хмельницкой области, курс западный! – ВС.
Мониторы пишут – Киев отбился, но есть еще ракета на Запад.
Крылатая ракета в Киевской области, на Васильков! – ВС.
Крылатые ракеты в Андрушевском районе Житомирской области в направлении Фастова.
Крылатые ракеты заходят из Черкасской области в Киевскую область, движутся в направлении Житомирщины, пишут Воздушные силы.
Крылатые ракеты в северо-западной части Кировоградщины заходят в Черкасскую область, вектор движения на Белую Церковь.
Крылатая ракета типа "Калибр" с юга через Николаевскую область в направлении Кировоградской области! – говорится в сообщении Воздушных сил.