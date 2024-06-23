Враг запустил "Калибры": ракеты атаковали Киевскую область

23 июня 2024, 04:50
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Источник:

Воздушные силы ВСУ

Ночью 23 июня с южного направления в украинское небо залетела по меньшей мере одна крылатая ракета типа "Калибр". Об этом сообщили Воздушные силы.

В ряде областей сразу же начали объявлять воздушные тревоги. Если ваш регион "красный" на карте – позаботьтесь о безопасности!

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Тревога и пуск "Калибров" 23 июня: что известно

05:42, 23 июня

Отбой опасности по областям, пишут Воздушные силы. Тревогу отменили.

05:29, 23 июня

По состоянию на сейчас ракет не видно, пишут мониторы. Продолжается доразведка. Воздушная тревога также продолжается.

05:23, 23 июня

Крылатая ракета в южной части Хмельницкой области, курс западный! – ВС.

05:21, 23 июня

Мониторы пишут – Киев отбился, но есть еще ракета на Запад.

Перед тем в столице слышали взрывы – очевидно, это работа ПВО.

05:16, 23 июня

Крылатая ракета в Киевской области, на Васильков! – ВС.

05:13, 23 июня

Крылатые ракеты в Андрушевском районе Житомирской области в направлении Фастова.

Мониторы пишут, на Киевщине и Житомирщине работали силы ПВО, местные жители могли слышать взрывы.

05:06, 23 июня

Крылатые ракеты заходят из Черкасской области в Киевскую область, движутся в направлении Житомирщины, пишут Воздушные силы.

Учитывая вчерашнюю, 22 июня, атаку, их цель может быть снова где-то в западных областях Украины.

04:56, 23 июня

Крылатые ракеты в северо-западной части Кировоградщины заходят в Черкасскую область, вектор движения на Белую Церковь.

04:46, 23 июня

Крылатая ракета типа "Калибр" с юга через Николаевскую область в направлении Кировоградской области! – говорится в сообщении Воздушных сил.

Автор: Олесь Друкач