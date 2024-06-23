Враг запустил "Калибры": ракеты атаковали Киевскую область

Ночью 23 июня с южного направления в украинское небо залетела по меньшей мере одна крылатая ракета типа "Калибр". Об этом сообщили Воздушные силы.

В ряде областей сразу же начали объявлять воздушные тревоги. Если ваш регион "красный" на карте – позаботьтесь о безопасности!

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Тревога и пуск "Калибров" 23 июня: что известно