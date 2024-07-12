Враг запустил по Украине ракеты и "Шахеды": как отработала ПВО

В ночь на 12 июля российские оккупанты снова терроризировали Украину и ее население. Так, Россия запускала ракеты и ударные БпЛА типа "Шахед". В Воздушных силах ВСУ отчитались о результате работы.

В Воздушных силах ВСУ отчитались о результате работы. Там рассказали, сколько вражеских целей уничтожено.

Смотрите также "Шахеды" атаковали Украину с нескольких направлений: куда они летели

Сколько ракет и "Шахедов" сбила ПВО

Вечером 11 июля российские войска атаковали с самолетов стратегической авиации 5-ю крылатыми ракетами воздушного базирования типа Х-101. Пуски ракет враг осуществлял из Саратовской области (Россия). Также в течение ночи противник атаковал 19-ю ударными БпЛА типа Shahed-131/136 и беспилотниками неустановленного типа из районов Приморско-Ахтарск, Курской области, что в России.

В Воздушных силах отметили, что основное направление удара было Староконстантинов.

Там добавили, что, чтобы отразить воздушное нападение противника, привлекались истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы.

В результате противовоздушного боя ракеты были сбиты в Хмельницкой, Сумской и Черкасской областях. Также противовоздушной обороной сбито 11 "Шахедов" и беспилотников неустановленного типа в Николаевской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Херсонской и Сумской областях.

Сбито 5 крылатых ракет и 11 БПЛА,

– говорится в сообщении.

В Воздушных силах отметили, что остальные 8 беспилотников локально потеряны. Там указали, что, вероятно, чтобы перегрузить противовоздушную оборону, захватчики используют имитаторы ударных БпЛА.

Там также добавили, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

"В случае обнаружения подозрительных предметов просим самостоятельно не совершать никаких действий, а срочно сообщать об их местонахождении полицию, ГСЧС или местную администрацию", – отметили там.

Смотрите также В Хмельницкой области силы ПВО сбивали вражеские цели: есть ли повреждения

В частности, известно, что в Николаевской области в ночь на 12 июля силами и средствами противовоздушной обороны уничтожен 1 БпЛА типа Shahed 131/136. Об этом сообщил Виталий Ким, председатель ОВА.

Также в ночь на 12 июля в небе над Сумской областью силами ПВО уничтожено вражескую ракету и "Шахед", о чем рассказал Алексей Дрозденко, глава Сумской МВА.