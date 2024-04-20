В Одессе раздались повторные взрывы: россияне могли ударить баллистикой

Оккупанты запустили ракету по Одесской области. Силы ПВО работали по вражеской цели.

Утром 20 апреля на Востоке и на Юге объявили воздушную тревогу. Военные предупредили об активности тактической авиации россиян.

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Так, сообщение об угрозе применения авиационных средств поражения появилось в 5:41.

А уже в 5:55 стало известно о движении управляемой авиционной ракеты, предположительно Х-59, в направлении Одесщины с Черного моря.

Мониторинговые каналы сообщили, что ракета двигается в направлении Черноморска и Залива.

А Силы обороны Юга тем временем заметили, что в области идет боевая работа по вражеской цели.

Там напомнили, что это тоже может быть опасно, ведь есть угроза падения обломков.

Интересные кадры работы ПВО не стоят вам жизни! Берегите себя, находитесь в укрытиях, не мешайте Силам обороны,

– говорится в сообщении.

В 6:33 для Одесской области обьявили отбой тревоги.

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В 7:02 для региона дали отбой.

Впрочем, уже в 6:45 для области снова раздался сигнал тревоги. Перед этим в Одессе раздались взрывы. Мониторинговые каналы пишут о баллистике. Воздушные силы сообщили о движении ракеты в направлении Одесской области.

Напомним, что в результате вчерашнего ракетного удара по Одесщине были атакованы два терминала в порту "Южный". Враг разрушил емкости с агропродукцией, которая должна была идти на экспорт в страны Азии и Африки.

В Запорожье было громко

Следует заметить, что утром противник ударил также и по Запорожью. Первый взрыв в городе прогремел в 4:54 – через минуту после объявления воздушной тревоги.

В 4:57 произошел повторный взрыв. Ранее воздушные силы предупреждали об угрозе авиации. Сообщалось о движении ракеты в направлении Полтавщины, которая впоследствии сменила курс на Днепр.

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