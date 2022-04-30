Врага изрядно "покрошили" близ Васильевки: что происходит на Запорожье
Оккупанты не прекращают обстреливать подразделения украинских войск на Запорожском направлении. Однако украинские защитники наносят мощный отпор и буквально уничтожают врага.
Об этом в эфире 24 канала рассказал наш корреспондент из Запорожья.
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По его словам, интенсивные бои прошедших суток, 29 апреля, продолжались по всей линии столкновения. Наибольшие боевые действия проходят в районе Гуляйполя. Там российские оккупанты пытаются прорваться с Юга на Север.
Однако наши защитники мощно вчера дали отпор вблизи Васильевки. В частности, жители поселка Малая Катериновка ночью слышали мощную артиллерийскую канонаду. Жителей успокоили – работали Вооруженные Силы Украины.
Наши ВСУ направили "подарочки" врагу и изрядно их "покрошили" в районе Васильевки,
– рассказал журналист.
В общем, за сутки в этом направлении уничтожили:
- 22 оккупанта, еще 3 раненых;
- в районе Малой Токмачки сбили вражеский самолет Су-25;
- заодно и сожгли 2 танка и еще 2 ББМ;
- уничтожили 4 миномета;
- 3 автомобиля,
- а на десерт – взорвали вражеский склад боеприпасов.
Обстрелы на Запорожье: последние новости
- Российские оккупанты 27 апреля обстреляли жилые дома в Пологовском районе. Рядом с 59-летней жительницой Орехова разорвался снаряд. Однако, к счастью, она выжила. Пострадавшую доставили в больницу с тяжелыми травмами головы.
- Утром 28 апреля захватчики снова нанесли авиаудар по Запорожью. Ракета X-55 повредила 12 зданий в частном секторе. В общей сложности пострадало не менее 5 человек.
- В тот же день погибла еще пожилая женщина и разрушился интернат в результате обстрелов.