Вражеская ПВО или удачный прилет по врагу: в Мелитополе прогремел мощный взрыв

Во временно оккупированном Мелитополе, расположенном в Запорожской области, раздался мощный взрыв. Кроме того, якобы вражеская ПВО работала в оккупированном врагом Бердянске.

О взрывах начали сообщать ориентировочно в 11:42 4 ноября. Мэр Мелитополя заявил, что выясняют причину взрывов, пишет 24 Канал.

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Что известно о взрывах на Запорожье

В Мелитополе только что (говорится об 11:42 4 ноября – 24 Канал) раздался взрыв,

– написал Иван Федоров.

Мэр города добавил, что они выясняют, это очередной выход дырявой ПВО оккупантов, или удачный привет врагу от ВСУ.

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