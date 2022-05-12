Вражеская артиллерия обстреляла Сумскую область: есть потери среди гражданских

Утром 12 мая вражеская артиллерия обстреляла Сумскую область. В результате обстрела погиб как минимум один человек. Офис генпрокурора начал расследование по факту умышленного убийства.

Обстрелы Сумщины: что известно

Сообщается, что артиллерийский удар по Сумщине со стороны российского населенного пункта Теткино. Огонь велся ориентировочно из самоходной артиллерийской установки. Государственная пограничная служба Украины отмечает, что насчитано около двух десятков выстрелов.

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Снаряды разорвались на окраине одного из населенных пунктов Белопольской городской объединенной территориальной общины. В результате обстрела погибло одно гражданское лицо. К тому же повреждены частные дома.

Артобстрел населенного пункта в Сумской области: начато производство



Последствия обстрела / Фото Государственная пограничная служба Украины

Как сообщил офис Генерального прокурора, при процессуальном руководстве Сумской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

По данным следствия, 12 мая 2022 около 06:00 подразделения вооруженных сил России произвели артиллерийский обстрел по населенному пункту села Старые Вырки Сумского района. В результате обстрела на собственном дворе погиб 67-летний местный житель.



Россияне убили 67-летнего жителя Сумщины

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется отделением полиции №1 Сумского районного управления полиции.

Последствия обстрела / Фото Государственная пограничная служба Украины

ВСУ освободили Сумскую область

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что из-за ослабления позиций и многочисленных потерь 3 апреля оккупанты начали выходить из Сумской области. В конце марта от россиян также освободили город Тростянец. Потерпев ряд неудач, русская армия сбежала из населенного пункта.

Как ранее отмечали военные эксперты, российские войска испытывают особую агрессию в районах, откуда их вытеснили ВСУ. После освобождения, они начинают жестоко их обстреливать.