Вражеская ракета взорвалась в Миргородском районе Полтавщины: какие последствия

Российские военные в ночь на 7 октября атаковали Полтавщину. Известно, что вражеская ракета взорвалась в Миргородском районе.

Известно, что после полуночи взрывы прогремели в Миргородском районе. Предшествовали этому сообщения от мониторинговых каналов, что на Миргород летит, вероятно, "Искандер".

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Что известно о последствиях атаки

О них рассказал глава ОВА Дмитрий Лунин. По его словам, ракета российских захватчиков взорвалась в Миргородском районе. В результате повреждения получили 9 частных домов. Прошло без пострадавших.

Заметим, что в 00:37 Дмитрий Лунин отметил, что россияне атаковали Полтавщину. Он отметил, что во время воздушной тревоги звук взрыва был слышен в Миргородском районе. Также заявил, что информацию по поводу по критической или гражданской инфраструктуре выясняют.

Обратим внимание, что мониторинговые каналы в 23:55 6 октября сообщили, что зафиксировано движение цели в направлении Полтавской области. А уже в 23:56 призвали жителей Миргорода перейти к укрытиям.

Собственно, о взрыве стало известно уже в 00:03. Тогда мониторинговые каналы предположили, что враг мог запустить крылатую ракету типа "Искандер-К". Собственно, это тот самый "Калибр", но запущенный с наземной установки.

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